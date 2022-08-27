«Ливерпуль» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут». Игру обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом.



«Борнмут» набрал три очка в трёх матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший девять очков. В тройку лидеров входят также «Манчестер Сити» (7) и «Лидс Юнайтед» (7).



Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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