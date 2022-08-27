Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Дркушич намекнул на уход из команды

Защитник «Сочи» Дркушич намекнул на уход из команды
Комментарии

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич намекнул на уход из команды, поблагодарив тренеров, партнёров по команде и болельщиков за поддержку. Футболист сообщил, что настало время сделать новый шаг в карьере.

«Я хочу сказать спасибо всем за это время в «Сочи». Это были незабываемые шесть месяцев. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнёров по команде, болельщиков. Но сейчас самое время сделать новый шаг в карьере. И спасибо «Сочи», – сказал Дркушич клубному телеграм-каналу.

«Сочи» после семи матчей в РПЛ набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которого это стало третьим поражением подряд.

Новость по теме
В «Химках» объяснили попадание Садыгова в стартовый состав на матч с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022