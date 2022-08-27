Защитник «Сочи» Дркушич намекнул на уход из команды
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Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич намекнул на уход из команды, поблагодарив тренеров, партнёров по команде и болельщиков за поддержку. Футболист сообщил, что настало время сделать новый шаг в карьере.
«Я хочу сказать спасибо всем за это время в «Сочи». Это были незабываемые шесть месяцев. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнёров по команде, болельщиков. Но сейчас самое время сделать новый шаг в карьере. И спасибо «Сочи», – сказал Дркушич клубному телеграм-каналу.
«Сочи» после семи матчей в РПЛ набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которого это стало третьим поражением подряд.
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