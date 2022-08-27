Кейта Бальде прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Кейта Бальде поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.



«Счастлив оказаться в «Спартаке» и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками. Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня. Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», и за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».