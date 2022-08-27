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Кейта Бальде рассказал, что знал о «Спартаке» до перехода в клуб

Кейта Бальде рассказал, что знал о «Спартаке» до перехода в клуб
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Новичок «Спартака» Кейта Бальде сообщил, что был наслышан о московском клубе до перехода в стан красно-белых.

«Я помню «Спартак» по матчам Лиги чемпионов, в том числе, с испанскими командами. Этот клуб известен не только в России, но и на международном уровне. В Европе его знают — в Испании, Италии, других странах. Все знают «Спартак»!», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист выступал за такие клубы, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри». За национальную команду Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе со сборной футболист выиграл Кубок африканских наций.

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