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Бальде: знаю Мозеса. С Промесом лично не знаком, но мир тесен

Бальде: знаю Мозеса. С Промесом лично не знаком, но мир тесен
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Новичок «Спартака» Кейта Бальде назвал известных ему игроков московского клуба, а также заявил о намерении выучить русский язык.

«Знаю Мозеса. С Промесом лично не знакомы, но мир тесен. Я открыт к новым встречам и полон позитива, чтобы работать и помогать команде.

Я уже выучил несколько фраз на русском языке для лучшего взаимопонимания. Через четыре-пять месяцев буду куда лучше говорить по-русски, вот увидите», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист выступал за такие клубы, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри». За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.

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