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Бальде: надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее

Бальде: надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее
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Новичок «Спартака» Кейта Бальде объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.

«Когда истёк срок действия контракта с «Кальяри», я попросил агента, чтобы он нашёл абсолютно новый вариант. «Спартак» — это то, что мне нужно. Я хотел сменить чемпионат, перезагрузиться. Надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист играл за такие клубы, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри». За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.

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