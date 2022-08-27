Бальде: надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее

Новичок «Спартака» Кейта Бальде объяснил, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.



«Когда истёк срок действия контракта с «Кальяри», я попросил агента, чтобы он нашёл абсолютно новый вариант. «Спартак» — это то, что мне нужно. Я хотел сменить чемпионат, перезагрузиться. Надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист играл за такие клубы, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри». За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.