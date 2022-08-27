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«Пари НН» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулёв, Тюкавин.

Перед матчем «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Москвичи набрали 12 очков в шести турах. В прошлом матче бело-голубые обыграли «Спартак» со счётом 1:0. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-м месте. Команда набрала пять очков. В матче 6-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» обыграл «Урал» со счётом 1:0.

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