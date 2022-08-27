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Тарханов заявил о готовности возглавить «Химки», если поступит такое предложение

Тарханов заявил о готовности возглавить «Химки», если поступит такое предложение
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Экс-тренер «Химок» Александр Тарханов заявил о готовности возглавить клуб, если поступит такое предложение. После увольнения Сергея Юрана команда потерпела три поражения подряд с разницей мячей 2:10. Ранее появилась информация, что руководство клуба может отправить в отставку нового главного тренера Николая Писарева.

«Готов ли я помочь «Химкам»? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Буду готов помочь команде. Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Подмосковный клуб в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 уступил «Сочи». Команда с семью очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» примут «Краснодар».

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