Циннбауэр прокомментировал трансфер Митая в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о трансфере албанского защитника Марио Митая.
«Марио — игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много игр с его участием, в том числе еврокубковые, первого греческого дивизиона, матчи сборных. Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас.
Митай — универсальный футболист. Он может сыграть на нескольких позициях — и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно выступает за молодёжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даёт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером», — приводит слова Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».
Напомним, Митай — воспитанник академии афинского АЕКа. В 2020 году защитник заключил профессиональный контракт с клубом. Всего за АЕК Митай сыграл в 16 встречах и отметился двумя результативными передачами.
- 27 августа 2022
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