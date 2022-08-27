Гол-красавец полузащитницы «Локомотива» в ворота ЦСКА. Видео

В матче 18-го тура женской Суперлиги между ЦСКА и «Локомотивом» полузащитница гостей Марина Фёдорова забила гол-красавец на 29-й минуте встречи. Футболистка пробила с левой ноги из-за пределов штрафной и отправила мяч в девятку.
Права на видео принадлежат Национальному спортивному телеканалу.
Отметим, это был не единственный гол Фёдоровой в матче. Футболистка оформила дубль, забив победный мяч на 81-й минуте. В составе хозяев единственный гол на счету защитницы Юлии Плешковой. Встреча в итоге завершилась победой железнодорожниц со счётом 2:1.
Женская команда «Локомотива» набрала 43 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. ЦСКА (40) — на третьем месте. Ранее «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» досрочно вышли в плей-офф женской Суперлиги. Именно эти команды поборются за чемпионство.
- 27 августа 2022
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