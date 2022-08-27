Цорн: «Локомотив» получил талантливого игрока. Митай добавит конкуренции на левом фланге

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о заключении контракта с албанским защитником Марио Митаем.
«Рады, что подписали Марио. С приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник. На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян, таким образом, в команде появился ещё один левша. Из-за травм Фассона и Ненахова Марио добавит конкуренции на левом фланге. Митай уже выступал в еврокубках, дебютировал за национальную сборную Албании. Уверен, что Марио порадует болельщиков своей игрой», — приводит слова Цорна пресс-служба железнодорожников.
Напомним, соглашение Митая с «Локомотивом» рассчитано на пять лет. Футболист будет играть за железнодорожников под 12-м номером.
- 27 августа 2022
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