Галтье: некоторые футболисты ждут, чтобы присоединиться к «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил, что ожидает новые приобретения до конца летнего трансферного окна.



«В последние дни до закрытия трансферного окна многое изменится. Некоторые игроки уходят, другие ждут, чтобы присоединиться к нам. Посмотрим, чем всё закончится. Мы определили позиции, которые требуют усиления. Нужно заполучить футболистов, которые усилят нас, но будет это сделано или нет, я не знаю», — приводит слова Галтье Goal.com.



После трёх туров парижский клуб занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в активе девять очков. В следующем туре нового розыгрыша чемпионата страны «Пари Сен-Жермен» встретится с «Монако». Этот матч состоится завтра, 28 августа.