В «Спартаке» ответили на вопрос, есть ли дедлайн по выбору главы клуба вместо Федуна
Поделиться
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о дедлайне по выбору нового президента клуба.
«Дедлайна нет. Думаю, что назначение скоро произойдёт», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее пост президента «Спартака» покинул Леонид Федун. Под руководством Федуна московский клуб завоевал три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Сегодня, 27 августа, «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче 7-го тура РПЛ.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
18:04
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:19
-
15:08
-
14:56
-
14:49
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:29
-
14:26
-
14:00
-
13:59
Партнерский контент