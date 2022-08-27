В «Спартаке» ответили на вопрос, есть ли дедлайн по выбору главы клуба вместо Федуна

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о дедлайне по выбору нового президента клуба.

«Дедлайна нет. Думаю, что назначение скоро произойдёт», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее пост президента «Спартака» покинул Леонид Федун. Под руководством Федуна московский клуб завоевал три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Сегодня, 27 августа, «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче 7-го тура РПЛ.