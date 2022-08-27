В «Спартаке» назвали слухами информацию, что техническим спонсором клуба станет Joma

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой в роли нового технического спонсора красно-белых может выступить испанский поставщик спортивной экипировки Joma.

«Новым техническим спонсором станет Joma? Мы не комментируем слухи. Тем более которые связаны с разными коммерческими брендами. Когда объявим о новом техническом спонсоре, можно будет говорить о чём-то наверняка. У нас контракт с Wildberries, они помогают нам в поиске формы», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В мае этого года «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с техническим спонсором Nike. Эта компания была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.