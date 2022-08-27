Смородская: Зарема никто и звать её никак. Федуна будут вспоминать, а её нет
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вкладе Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в успехи московского клуба.
«Кто такая Зарема, чтобы вспоминать её? Она вообще никто и звать её никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она ни при чём в успехах «Спартака».
Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. «Спартак» — хаос и непредсказуемость. По крайней мере, Федун построил великолепный стадион, который не пропадёт. Этим и войдёт в историю клуба», — приводит слова Смородской Sport24.
Напомним, Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет и 4 месяца. За это время красно-белые выиграли три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
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