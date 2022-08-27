Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» на выезде не сумело обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Динамо» на выезде не сумело обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Комментарии

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Нижним Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 17-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН», который успешно реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин упрочил преимущество гостей в счёте. На 61-й минуте хавбек «Пари НН» Николай Калинский сократил отставание хозяев в счёте, забив гол с пенальти. Через пять минут защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 71-й минуте счёт сравнял защитник нижегородской команды Дмитрий Стоцкий.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» (6) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 17' (пен)   0:2 Тюкавин – 29'   1:2 Калинский – 61' (пен)   2:2 Стоцкий – 71'
Удаления: нет / Фернандес – 66'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022