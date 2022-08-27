«Динамо» на выезде не сумело обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Нижним Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 17-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН», который успешно реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин упрочил преимущество гостей в счёте. На 61-й минуте хавбек «Пари НН» Николай Калинский сократил отставание хозяев в счёте, забив гол с пенальти. Через пять минут защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 71-й минуте счёт сравнял защитник нижегородской команды Дмитрий Стоцкий.



«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» (6) — на 12-м месте.