«Динамо» на выезде не сумело обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» принимал московское «Динамо». Встреча прошла в Нижним Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 17-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН», который успешно реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин упрочил преимущество гостей в счёте. На 61-й минуте хавбек «Пари НН» Николай Калинский сократил отставание хозяев в счёте, забив гол с пенальти. Через пять минут защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 71-й минуте счёт сравнял защитник нижегородской команды Дмитрий Стоцкий.
«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» (6) — на 12-м месте.
- 27 августа 2022
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