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В «Спартаке» высказались о будущем Шамара Николсона

В «Спартаке» высказались о будущем Шамара Николсона
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что нападающий Шамар Николсон продолжит выступления за команду.

«Что касается Николсона, слухи всегда есть. Шамар сегодня с командой на стадионе, он наш нападающий. Три сильных нападающих — это только нам в плюс. У нас всегда было три. Если вспомнить, Понсе, Ларссон, Соболев, например», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Николсон выступает за российскую команду с января 2022 года. В нынешнем сезоне в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Шамар не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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