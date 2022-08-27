Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паоло Ваноли похвалил тренера «Фиорентины» за управление командой

Паоло Ваноли похвалил тренера «Фиорентины» за управление командой
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о будущем «Фиорентины», которая попала в группу Лиги конференций. За «фиалок» итальянец выступал в бытность футболиста.

«С «Твенте» было сложно, но этот результат дал надежду на будущее. Для такой команды, как «Фиорентина», которая давно мечтала вернуться в Европу, это стало важным испытанием.

Матч с «Наполи»? Что меня немного пугает, так это европейские матчи. Когда ты играешь в четверг, у тебя мало времени на подготовку к матчам на выходных: тебе нужен подходящий состав, иначе у тебя будут проблемы. Итальяно, однако, использует много игроков и хорошо управляет своей командой. Могу поздравить его», — сказал Ваноли в эфире Radio Firenzeviola.

Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше». Видеоролик:

Новость по теме
Лига конференций сезона-2022/2023: результаты жеребьёвки, все группы, когда 1-й тур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022