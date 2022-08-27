Паоло Ваноли похвалил тренера «Фиорентины» за управление командой

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о будущем «Фиорентины», которая попала в группу Лиги конференций. За «фиалок» итальянец выступал в бытность футболиста.

«С «Твенте» было сложно, но этот результат дал надежду на будущее. Для такой команды, как «Фиорентина», которая давно мечтала вернуться в Европу, это стало важным испытанием.



Матч с «Наполи»? Что меня немного пугает, так это европейские матчи. Когда ты играешь в четверг, у тебя мало времени на подготовку к матчам на выходных: тебе нужен подходящий состав, иначе у тебя будут проблемы. Итальяно, однако, использует много игроков и хорошо управляет своей командой. Могу поздравить его», — сказал Ваноли в эфире Radio Firenzeviola.

Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше». Видеоролик: