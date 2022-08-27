«Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет

Сегодня, 27 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Нижний Новгород» местный «Пари НН» сумел сыграть вничью с «Динамо» (2:2), уступая 0:2 по ходу матча. Московская команда в семи первых матчах чемпионата ни разу не проиграла (3 победы, 4 ничьих). Это удалось ей впервые с 1996 года. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Счёт в матче на 17-й минуте с пенальти открыл капитан «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший 16 из 16 своих 11-метровых ударов в рамках чемпионата страны. Чуть позднее Константин Тюкавин увеличил преимущество своей команды. На 61-й минуте Николай Калинский с пенальти отыграл один мяч, а уже через пять минут удаление за вторую жёлтую карточку получил защитник «Динамо» Роберт Фернандес. Это помогло «Пари НН» сравнять счёт: отличился Дмитрий Стоцкий.
Лошадь укусила пресс-атташе московского «Динамо». Видеоролик:
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