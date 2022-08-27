«Ливерпуль» забил 4 гола «Борнмуту» за 31 минуту — лучший результат клуба в АПЛ с 2014-го

Сегодня, 27 августа, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле местная одноимённая команда встречается с «Борнмутом» в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда Юргена Клоппа забила четырежды в первые 31 минуту матча — лучший результат для неё в лиге с 2014 года, когда «Арсенал» пропустил четыре за 20 минут. Об этом сообщает Opta Joe в «Твиттере».

Голами у «Ливерпуля» отметились Луис Диас, Харви Эллиотт и Роберто Фирмино, оформивший дубль. Отметим, что бразильский нападающий также отдал две результативные передачи.

Напомним, «Ливерпуль» начал сезон с ничьих в матчах «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1), а также поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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