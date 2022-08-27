«Факел» — «Спартак»: хозяева вышли вперёд на 23-й минуте
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Сегодня, 27 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне.
Обслуживает матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный судья — Сергей Куликов (Саранск). Арбитром VAR на игре является Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), его помощник — Алексей Стипиди (Краснодар).
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