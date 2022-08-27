«Байер» набрал первые очки в Бундеслиге, «Хоффенхайм» одержал минимальную победу

Сегодня, 27 августа, свои матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 провели «Байер-04» Леверкузен и «Хоффенхайм» (Зинсхайм).



«Аспириновые» играли свой матч с «Майнцем». Уже к перерыву «Байер» вёл со счётом 3:0. Сначала автогол оформил форвард «Майнца» Жонатан Буркардт, после чего дублем отметился фланговый защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Российский вратарь Андрей Лунёв не был заявлен на матч — он продолжает восстанавливаться после травмы. Его бывший одноклубник, иранский форвард Сердар Азмун вышел на поле на 83-й минуте, заменив Патрика Шика. «Байер» набрал первые очки в новом сезоне чемпионата Германии.

Сине-белые встречались с клубом «Аугсбург». На 38-й минуте гол забил полузащитник Деннис Гайгер, ему ассистировал датчанин Роберт Сков — это оказался единственный мяч в игре, 1:0 в пользу «Хоффенхайма».