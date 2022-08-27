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«Байер» набрал первые очки в Бундеслиге, «Хоффенхайм» одержал минимальную победу

«Байер» набрал первые очки в Бундеслиге, «Хоффенхайм» одержал минимальную победу
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Сегодня, 27 августа, свои матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 провели «Байер-04» Леверкузен и «Хоффенхайм» (Зинсхайм).

«Аспириновые» играли свой матч с «Майнцем». Уже к перерыву «Байер» вёл со счётом 3:0. Сначала автогол оформил форвард «Майнца» Жонатан Буркардт, после чего дублем отметился фланговый защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Российский вратарь Андрей Лунёв не был заявлен на матч — он продолжает восстанавливаться после травмы. Его бывший одноклубник, иранский форвард Сердар Азмун вышел на поле на 83-й минуте, заменив Патрика Шика. «Байер» набрал первые очки в новом сезоне чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Паласиос – 29'   0:2 Фримпонг – 39'   0:3 Фримпонг – 41'
Удаления: нет / Инкапье – 77', Баккер – 90+4'

Сине-белые встречались с клубом «Аугсбург». На 38-й минуте гол забил полузащитник Деннис Гайгер, ему ассистировал датчанин Роберт Сков — это оказался единственный мяч в игре, 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

Германия - Бундеслига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Гайгер – 38'
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