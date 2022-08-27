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«Боруссия» Д обыграла «Герту», у команды Сандро Шварца одно очко за четыре тура

«Боруссия» Д обыграла «Герту», у команды Сандро Шварца одно очко за четыре тура
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Герта» принимала «Боруссию» Дортмунд. Встреча проходила на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Главным арбитром на матче работал Тобиас Штилер.

Единственный мяч был забит Антони Модестом на 32-й минуте. Французский нападающий головой замкнул навес турецкого полузащитника «Боруссии» Салиха Озджана. Напомним, «Герту» возглавляет бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

Германия - Бундеслига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Модест – 32'

Таким образом, после четырёх туров у берлинцев одно очко, у дортмундцев — девять. В следующем матче «Герта» сыграет с «Аугсбургом», а «Боруссия» — с «Хоффенхаймом».

Действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария», этим вечером она сыграет с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

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