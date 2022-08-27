«РБ Лейпциг» одержал первую победу в Бундеслиге, «Унион Берлин» разгромил «Шальке-04»

Сегодня, 27 августа, свои матчи 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 провели «РБ Лейпциг» и «Шальке-04» (Гельзенкирхен).
«Красные быки» играли свой матч с «Вольфсбургом». В самом начале игры французский защитник «волков» Максанс Лакруа сыграл рукой в собственной штрафной, и после проверки VAR был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку. На 90-й минуте он оформил дубль, итоговый счёт — 2:0. «РБ Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, одержал первую победу в новом сезоне Бундеслиги.
Гельзенкирхенцы встречались с клубом «Унион Берлин». Уже на шестой минуте с передачи Данило Дуки счёт открыл норвежский полузащитник команды Мортен Торсбю. Однако через 25 минут «Шальке» удалось отыграться: за игру рукой защитника «Униона» Робина Кнохе в своей штрафной был назначен одиннадцатиметровый. Форвард синих Мариус Бюльтер не промахнулся — 1:1. На 36-й минуте берлинцы вновь вышли вперёд — отличился нидерландский нападающий Шеральдо Бекер, а в конце первого тайма преимущество «Униона» увеличил хавбек Яник Хаберер — 3:1. В течение первой минуты второй половины матча Бекер оформил дубль. В концовке игры на 87-й и 90-й минутах игры забил вышедший на замену нападающий Свен Михель — «Унион» разгромил «Шальке» со счётом 6:1.
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