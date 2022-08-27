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«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном пройдёт матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Опарин, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Конате.

Запасные: Ташаев, Уциев, Кадыров, Фольмер, Агаларов, Ильин, Швец, Садулаев, Харин, Умаев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Липовой, Хубулов, Витюгов, Цыпченко, Шитов.

Обслужит матч «Ахмат» — «Крылья Советов» бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогать ему будут Илья Елеференко (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Константин Юданов (Москва). Арбитр VAR — Алексей Сухой (Люберцы), его помощник — Константин Шаламберидзе (Москва).

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