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«Факел» — «Спартак»: Роман Зобнин сравнял счёт на 51-й минуте

«Факел» — «Спартак»: Роман Зобнин сравнял счёт на 51-й минуте
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Сегодня, 27 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт.

Обслуживает матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный судья — Сергей Куликов (Саранск). Арбитром VAR на игре является Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), его помощник — Алексей Стипиди (Краснодар).

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