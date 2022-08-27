«Ливерпуль» забил девять безответных мячей «Борнмуту», оформив первую победу в АПЛ

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» принимал «Борнмут». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:0.
Уже на 3-й минуте встречи счёт с передачи Роберто Фирмино открыл колумбийский нападающий Луис Диас. Через три минуты преимущество красных удвоил Харви Эллиотт (пас Фирмино), а на 28-й минуте третий мяч забил фланговый защитник Трент Александр-Арнольд (ассистентский хет-трик Фирмино). Через три минуты бразильский форвард отличился уже сам, а под занавес первого тайма подачу Эндрю Робертсона замкнул Вирджил ван Дейк. В самом начале второй половины встречи валлийский защитник «Борнмута» Крис Мефам оформил автогол — 6:0. На 62-й минуте дубль оформил Фирмино, на 80-й отличился вышедший на замену полузащитник Фабиу Карвалью, а на 85-й итог разгрому подвёл Луис Диас — 9:0 в пользу «Ливерпуля».
Таким образом, после четырёх туров у мерсисайдцев пять очков — это первая победа команды в сезоне; у «вишен» — три очка. В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», а «Борнмут» — с «Вулверхэмптоном».
- 27 августа 2022
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