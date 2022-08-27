«Эвертон» не удержал победу в игре с «Брентфордом», «Брайтон» минимально обыграл «Лидс»
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Сегодня, 27 августа, свои матчи 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 провели ливерпульский «Эвертон» и «Лидс Юнайтед».
«Ириски» играли свой матч с «Брентфордом». На 24-й минуте с передачи защитника Конора Коуди забил хавбек «Эвертона» Энтони Гордон. «Шмели» смогли отыграться на 84-й минуте — отличился вышедший на замену полузащитник Витали Янельт, ассистировал ему форвард Кин Льюис-Поттер. Подопечные Фрэнка Лэмпарда пока не одержали ни одной победы в новом сезоне АПЛ.
«Лидс» встречался с командой «Брайтон энд Хоув Альбион». Подопечные Грэма Поттера забили единственный мяч на 65-й минуте — отличился немецкий полузащитник Паскаль Гросс, ему ассистировал нападающий Леандро Троссард.
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