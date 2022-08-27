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«Факел» — «Спартак» 1:4, результат матча 7-го тура РПЛ 27 августа 2022 года

«Спартак» разгромил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходил матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась победой московской команды со счётом 4:1.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.

«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.

Обслуживала матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным судьёй был Сергей Куликов (Саранск). Арбитром VAR на игре был Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), его помощником — Алексей Стипиди (Краснодар).

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 4
Спартак М
Москва
1:0 Дашаев – 23'   1:1 Зобнин – 51'   1:2 Денисов – 57'   1:3 Промес – 90+4'   1:4 Рыбус – 90+6'
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