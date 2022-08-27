«Спартак» разгромил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходил матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась победой московской команды со счётом 4:1.
На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.
«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.
Обслуживала матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным судьёй был Сергей Куликов (Саранск). Арбитром VAR на игре был Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), его помощником — Алексей Стипиди (Краснодар).
- 27 августа 2022
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:30
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
18:04
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:23
-
16:20
-
16:16