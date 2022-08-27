Промес забил 7 голов в 7 матчах РПЛ — больше, чем за весь прошлый сезон в лиге

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил мяч в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1). Нидерландский футболист забил больше, чем за 22 матча прошлого сезона лиги (6).

Напомним, как развивались события в матче: На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, позднее он перешёл в «Севилью», а затем в «Аякс». В феврале 2021-го Квинси вернулся в московскую команду и подписал контракт до июня 2024 года.

Промес сыграл с Депаем в футбол в Гане, июнь 2021. Видеоролик: