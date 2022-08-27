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Николсон разыграл свою футболку между болельщиками «Спартака» и «Факела» на цу-е-фа

Николсон разыграл свою футболку между болельщиками «Спартака» и «Факела» на цу-е-фа
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон разыграл собственную футболку между болельщиками московского клуба и «Факелом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Это произошло после матча 7-го тура РПЛ, в котором встречались команды. Матч завершился победой красно-белых со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Николсон с большой долей вероятности покинет «Спартак». Нападающий, по данным СМИ, близок к переходу в один из турецких клубов.

Встреча команд закончилась победой «Спартака» со счётом 4:1.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.

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