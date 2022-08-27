Защитник «Факела» об игре со «Спартаком»: судейство? Вы игру смотрели, должны были видеть

Защитник «Факела» Сергей Божин дал понять, что остался недоволен работой арбитров в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу московского клуба. При этом победа москвичей получилась волевой, «Факел» открыл счёт ещё в первом тайме.



«Что не получилось у «Факела» сегодня? Без комментариев. Почему? Много наговорю лишнего не про «Факел», а про другой момент. Какой момент? Судейство? Вы игру смотрели, значит, должны были видеть», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.



Обслуживала матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.