«Осер» с минимальным счётом переиграл «Страсбург» в матче Лиги 1

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с Йоаном Амелем.



Единственный мяч был забит на 29-й минуте — с передачи малийца Лиссина Синайоко отличился нападающий «Осера» Гаэтан Перрен.

Таким образом, после четырёх туров у бургундцев семь очков, у эльзасцев — два. В следующем матче «Осер» сыграет с «Лионом», а «Страсбург» — с «Нантом».

«Осер» вернулся в Лигу 1 спустя 10 лет. В сезоне-1995/1996 команда становилась чемпионом Франции. Действующий победитель Лиги 1, «ПСЖ», проведёт свой матч завтра и сыграет с «Монако». Начало встречи — в 21:45 мск.