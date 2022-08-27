«Осер» с минимальным счётом переиграл «Страсбург» в матче Лиги 1
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с Йоаном Амелем.
Единственный мяч был забит на 29-й минуте — с передачи малийца Лиссина Синайоко отличился нападающий «Осера» Гаэтан Перрен.
Франция - Лига 1. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 18:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Перрен – 29'
Таким образом, после четырёх туров у бургундцев семь очков, у эльзасцев — два. В следующем матче «Осер» сыграет с «Лионом», а «Страсбург» — с «Нантом».
«Осер» вернулся в Лигу 1 спустя 10 лет. В сезоне-1995/1996 команда становилась чемпионом Франции. Действующий победитель Лиги 1, «ПСЖ», проведёт свой матч завтра и сыграет с «Монако». Начало встречи — в 21:45 мск.
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