«Факел» потерял 11 очков в матчах РПЛ, в которых вёл в счёте — худший результат в лиге
Поделиться
Воронежский «Факел» уступил с разгромным счётом московскому «Спартаку» (1:4), ведя в счёте 1:0 по ходу матча. Встреча проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Факел» потерял 11 очков в матчах, в которых вёл в счёте — худший показатель в чемпионате. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
«Факел» вернулся в высший дивизион страны спустя два десятилетия. В семи турах воронежская команда набрала четыре очка и идёт на 14-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Олега Василенко сыграют на выезде с «Нижним Новгородом», а до этого отправятся на матч Фонбет Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербург.
Очереди у стадиона «Факела». Видеоролик:
Комментарии
- 27 августа 2022
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:12
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
19:53
-
19:29
-
19:19
-
19:13
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:30
-
18:27
-
18:18
Партнерский контент