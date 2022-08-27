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«Факел» потерял 11 очков в матчах РПЛ, в которых вёл в счёте — худший результат в лиге

«Факел» потерял 11 очков в матчах РПЛ, в которых вёл в счёте — худший результат в лиге
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Воронежский «Факел» уступил с разгромным счётом московскому «Спартаку» (1:4), ведя в счёте 1:0 по ходу матча. Встреча проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Факел» потерял 11 очков в матчах, в которых вёл в счёте — худший показатель в чемпионате. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

«Факел» вернулся в высший дивизион страны спустя два десятилетия. В семи турах воронежская команда набрала четыре очка и идёт на 14-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Олега Василенко сыграют на выезде с «Нижним Новгородом», а до этого отправятся на матч Фонбет Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербург.

Очереди у стадиона «Факела». Видеоролик:

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