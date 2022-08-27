Тен Хаг признал, что «Манчестер Юнайтед» не хватало командного духа на старте сезона

После победы в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о выступлении своей команды на старте сезона.
«Нужно адаптироваться и искать способ победить в каждой игре, что мы и сделали сегодня. Это было проблемой, особенно во втором матче (во 2-м туре АПЛ «Юнайтед» уступил «Брентфорду» со счётом 0:4. — Прим. «Чемпионата»). Когда ты не отдаёшься полностью, не показываешь профессиональное отношение на 100% и у тебя нет командного духа, говорить про философию игры или её план не приходится. Сначала должны появиться командный дух и вовлечённость», — приводит слова тен Хага GOAL.
После четырёх туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. Единственный мяч своей команды в игре с «Саутгемптоном» на 55-й минуте забил Бруну Фернандеш.
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