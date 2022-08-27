Квеквескири: «Факел» не заслужил 1:4 со «Спартаком». Не знаю, как это объяснить

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:4).

«Мы наступаем на те же грабли, как и в матче с ЦСКА. Я не знаю, как это объяснить. Нам нужен результат, но мы опять проигрываем. Счёт 1:4 мы не заслужили точно. Почему так происходит? Сложно объяснить. Если каждый раз это вспоминать, то ни к чему хорошему это не приведёт. Нам нужно как можно скорее забыть об этом. Мы играем не для того, чтобы барахтаться, а чтобы остаться в Премьер-Лиге. Если результата не будет, то будет очень тяжело», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После семи сыгранных туров чемпионата России «Факел» набрал четыре очка.