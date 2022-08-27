Джикия рассказал о предстоящей встрече футболистов «Спартака» с Федуном

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия поведал, что футболисты московской команды в ближайшее время встретятся с бывшим владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Нас скоро ждёт встреча с Леонидом Арнольдовичем, где мы лично хотим сказать ему спасибо за всё то время, которое он был в «Спартаке». Встреча впереди, и все слова будут сказаны там», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На днях было объявлено, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака» и права на стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун был владельцем московской команды с 2004 года, в его эпоху «Спартак» выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик: