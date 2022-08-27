Соболев: в Воронеже крутая атмосфера, поэтому «Спартаку» с «Факелом» было тяжеловато

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

«В первом тайме не реализовали свои моменты, были подходы, плюс «Факел» был на эмоциях, ведь столько болельщиков пришло. Атмосфера была крутая на стадионе, и поэтому было тяжеловато. Но хорошо, что забили во втором тайме быстрый гол, после сразу забили второй, и всё», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победа позволила «Спартаку» набрать 16 очков и промежуточно выйти на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. Ближайшие конкуренты красно-белых проведут свои матчи завтра, 28 августа.

25-летний Соболев в семи матчах чемпионата забил гол и отдал четыре результативные передачи.

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