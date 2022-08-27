Соболев: 20 тысяч болельщиков в Воронеже — круто! А в Ростове из-за Fan ID 3 тысячи ходит

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил атмосферу на домашнем стадионе «Факела» в Воронеже.

«Классно, когда играешь на таком стадионе при 20 тысячах. Такого, наверное, нигде уже не будет в России. Если говорим про болельщиков, то в Воронеже самая крутая атмосфера на стадионах в РПЛ. Почему такой атмосферы не будет нигде? Потому что вводят Fan ID: посмотрите на Ростов, где ходит три тысячи человек, хотя всегда было много болельщиков. Но в Воронеже 20 тысяч — это очень круто!» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в матче с «Факелом» одержал волевую победу — 4:1. После семи туров красно-белые набрали 16 очков. В следующем матче чемпионата России команда сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».