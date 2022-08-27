Джикия рассказал, как отреагировал на новость об уходе Федуна из «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как воспринял новость об уходе из московского клуба Леонида Федуна. Ранее было объявлено, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака». В результате сделки Федун отошёл от управления московским клубом.



«Увидел официальное объявление и, конечно же, расстроился», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Федун владел контрольным пакетом акций клуба с 2004 года. За это время москвичи один раз выиграли чемпионат России и ещё шесть раз становились серебряными призёрами.

«Спартак» после 7-го тура РПЛ возглавляет турнирную таблицу. Москвичи в 7-м туре разгромили «Факел» со счётом 4:1 в Воронеже. Но по итогам тура «Спартак» может обойти «Зенит».