Джикия рассказал, как отреагировал на новость об уходе Федуна из «Спартака»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как воспринял новость об уходе из московского клуба Леонида Федуна. Ранее было объявлено, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака». В результате сделки Федун отошёл от управления московским клубом.
«Увидел официальное объявление и, конечно же, расстроился», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Федун владел контрольным пакетом акций клуба с 2004 года. За это время москвичи один раз выиграли чемпионат России и ещё шесть раз становились серебряными призёрами.
«Спартак» после 7-го тура РПЛ возглавляет турнирную таблицу. Москвичи в 7-м туре разгромили «Факел» со счётом 4:1 в Воронеже. Но по итогам тура «Спартак» может обойти «Зенит».
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