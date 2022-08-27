Георгий Джикия: писал в «Факел», чтобы получить билеты для знакомых — ничего не вышло

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что не смог получить билеты для знакомых на игру команды с «Факелом» (4:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в Воронеже.
«Мне много людей написали с просьбой помочь с билетами. Даже я сам писал в «Факел», чтобы получить билеты для знакомых ребят — ничего не вышло. Выделили только на клуб, и я отдал их Руслану Литвинову — ему нужно было очень много билетов. Странно, что житель своего города не может решить вопрос с билетами», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что «Факел» не продавал билеты на игру со «Спартаком» онлайн. Болельщикам приходилось занимать место в очереди с утра, чтобы купить билет на встречу с красно-белыми.
Очереди у стадиона «Факела». Видеоролик:
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