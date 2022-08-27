Соболев: Федун был со «Спартаком» и в горе, и в радости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о бывшем владельце команды Леониде Федуне.

«Есть много воспоминаний, но хочется сказать так: Леонид Арнольдович всегда был со «Спартаком» и в горе, и в радости», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25-летний Соболев в семи матчах чемпионата забил гол и отдал четыре результативные передачи. Александр является лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

На днях было объявлено, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака» и права на стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун был владельцем московской команды с 2004 года, в его эпоху «Спартак» выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик: