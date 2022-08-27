Соболев — о новичке «Спартака» Бальде: по фамилии усиление. Кажется, играл за него в FIFA
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход в команду сенегальского футболиста Кейта Бальде.
«Хороший форвард (смеётся). Я не смотрел нарезки и не очень понимаю — форвард он или нет. Кажется, играл за него в FIFA — вроде был левым полузащитником, если я не ошибаюсь. Подскажу ли я Абаскалю, на какой позиции ему лучше играть? Тренер сам разберётся. По фамилии — усиление, но посмотрим, что будет на самом деле», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
27-летний Кейта Бальде вчера, 26 августа, подписал с московской командой контракт на три года. Сенегалец перешёл в «Спартак» свободным агентом: 30 июня у него истёк контракт с итальянским «Кальяри».
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
Новость по темеСоболев: Федун был со «Спартаком» и в горе, и в радости
Комментарии
- 27 августа 2022
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23
Партнерский контент