Соболев — о новичке «Спартака» Бальде: по фамилии усиление. Кажется, играл за него в FIFA

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал переход в команду сенегальского футболиста Кейта Бальде.

«Хороший форвард (смеётся). Я не смотрел нарезки и не очень понимаю — форвард он или нет. Кажется, играл за него в FIFA — вроде был левым полузащитником, если я не ошибаюсь. Подскажу ли я Абаскалю, на какой позиции ему лучше играть? Тренер сам разберётся. По фамилии — усиление, но посмотрим, что будет на самом деле», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Кейта Бальде вчера, 26 августа, подписал с московской командой контракт на три года. Сенегалец перешёл в «Спартак» свободным агентом: 30 июня у него истёк контракт с итальянским «Кальяри».

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