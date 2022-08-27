Джикия: не прощаюсь с Федуном. И с Заремой буду общаться — она переживала за «Спартак»
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что продолжит общение с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.
«Не прощаюсь с Федуном, думаю сделать ему приятный подарок. И с Заремой тоже буду общаться — она очень переживала за «Спартак». Всё равно будем на связи», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На днях было объявлено, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака» и права на домашний стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун был владельцем московской команды с 2004 года, в его эпоху «Спартак» выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
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