Джикия: не прощаюсь с Федуном. И с Заремой буду общаться — она переживала за «Спартак»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия признался, что продолжит общение с бывшим владельцем команды Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.

«Не прощаюсь с Федуном, думаю сделать ему приятный подарок. И с Заремой тоже буду общаться — она очень переживала за «Спартак». Всё равно будем на связи», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На днях было объявлено, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака» и права на домашний стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун был владельцем московской команды с 2004 года, в его эпоху «Спартак» выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик: