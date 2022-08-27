Защитник «Пари НН» Стоцкий считает, что команда могла победить «Динамо»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий, ставший автором одного из голов команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2), поделился эмоциями от полученного результата.

«Думаю, в первом тайме мы немного неправильно прессинговали, не так, как говорил нам тренер перед игрой. А после перерыва начали играть так, как договаривались: высоко, агрессивно, и, в принципе, у нас получилось.



В итоге отыгрались с 0:2, это дорогого стоит. Могли и победить: в концовке матча у нас были хорошие моменты. Ну и, конечно же, всегда приятно забивать. Рад, что помог команде», — приводит слова Стоцкого пресс-служба нижегородской команды в телеграм-канале.

Напомним, «Нижний Новгород» по ходу встречи проигрывал со счётом 0:2.

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