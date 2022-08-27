Защитник «Пари НН» Стоцкий считает, что команда могла победить «Динамо»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий, ставший автором одного из голов команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2), поделился эмоциями от полученного результата.
«Думаю, в первом тайме мы немного неправильно прессинговали, не так, как говорил нам тренер перед игрой. А после перерыва начали играть так, как договаривались: высоко, агрессивно, и, в принципе, у нас получилось.
В итоге отыгрались с 0:2, это дорогого стоит. Могли и победить: в концовке матча у нас были хорошие моменты. Ну и, конечно же, всегда приятно забивать. Рад, что помог команде», — приводит слова Стоцкого пресс-служба нижегородской команды в телеграм-канале.
Напомним, «Нижний Новгород» по ходу встречи проигрывал со счётом 0:2.
Лошадь укусила пресс-атташе московского «Динамо». Видеоролик:
- 27 августа 2022
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23