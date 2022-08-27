Соболев: буду праздновать, если забью «Крыльям Советов». Почему нет?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что отпразднует забитый мяч, если отличится в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Форвард выступал за самарскую команду до трансфера в «Спартак».
«Я с теплом вспоминаю время в «Крыльях Советов», но я уже забивал клубу в Самаре — тогда гол не праздновал. Но прошло три года, когда забил им в Москве, то отпраздновал. Принципиального матча для меня уже не будет. Буду праздновать, если забью. Почему нет?» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
25-летний Соболев в семи матчах чемпионата забил гол и отдал четыре результативные передачи. Александр является лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
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