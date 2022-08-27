«Ювентус» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А
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В Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» завершился матч 3-го тура итальянской Серии А. Местный «Ювентус» принимал «Рому». Встреча команд закончилась ничьей 1:1.
Уже на второй минуте туринцы вышли вперёд. Счёт в этой встрече открыл форвард Душан Влахович. Но на 69-й минуте нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам восстановил равновесие в счёте. В качестве ассистента выступил бывший форвард туринцев Пауло Дибала, выступающий за «Рому».
Больше счёт в этой встрече так и не изменился. Команды разделили очки.
«Рома» с семью очками находится в лидирующей группе команд. «Ювентус», набрав пять очков, остался на шестом месте. В следующем туре «Рома» будет принимать «Монцу», а «Ювентус» сыграет на своём поле со «Специей».
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