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Дзюба — в составе «Адана Демирспор» на матч с «Умраниеспором»

Дзюба — в составе «Адана Демирспор» на матч с «Умраниеспором»
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Российский нападающий Артём Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч 4-го тура чемпионата Турции с «Умраниеспором».

Состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Йонас Свенссон, Самет Акайдын, Таййиб Сануч, Кевин Родригеш, Бенжамен Стамбули, Баду Н'Диайе, Давид Акинтола, Биркир Бьярнасон, Генри Оньекуру, Артём Дзюба.

В запасе команды остались Юнес Беланда, Гёкхан Инлер и Марио Балотелли.

После трёх сыгранных туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал шесть очков, «Умраниеспор» — одно. Встреча пройдёт в городе Адана и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сегодня, 27 августа, состоялся матч с участием команды Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк». Со счётом 4:1 был обыгран клуб «Анкарагюджю», российский полузащитник провёл на поле весь матч.

«Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Артём Дзюба готов к конкуренции с Балотелли! «Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Артём Дзюба готов к конкуренции с Балотелли!
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