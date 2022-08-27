Дзюба — в составе «Адана Демирспор» на матч с «Умраниеспором»
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Российский нападающий Артём Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспор» на матч 4-го тура чемпионата Турции с «Умраниеспором».
Состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Йонас Свенссон, Самет Акайдын, Таййиб Сануч, Кевин Родригеш, Бенжамен Стамбули, Баду Н'Диайе, Давид Акинтола, Биркир Бьярнасон, Генри Оньекуру, Артём Дзюба.
В запасе команды остались Юнес Беланда, Гёкхан Инлер и Марио Балотелли.
После трёх сыгранных туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал шесть очков, «Умраниеспор» — одно. Встреча пройдёт в городе Адана и начнётся в 21:45 мск.
Ранее сегодня, 27 августа, состоялся матч с участием команды Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк». Со счётом 4:1 был обыгран клуб «Анкарагюджю», российский полузащитник провёл на поле весь матч.
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