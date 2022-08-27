«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом», у грозненцев удалили вратаря

Сегодня, 27 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном прошёл матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Ахмат» сыграл с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1.
Счёт в матче на пятой минуте открыл Мохамед Конате: нападающий воспользовался ошибкой защиты «Крыльев Советов» и вратаря Ивана Ломаева. На 20-й Роман Ежов с передачи Гленна Бейла счёт сравнял, а уже через 10 минут самарская команда начала играть в большинстве: прямую красную карточку получил вратарь «Ахмата» Михаил Опарин. На 72-й минуте Александр Коваленко установил окончательный счёт в матче — 2:1 в пользу «Крыльев Советов». В концовке матча «Ахмат» сравнял счёт, но гол был отменён из-за офсайда.
«Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы. «Ахмат» с восемью очками спустился на девятую позицию.
Обслуживала матч «Ахмат» — «Крылья Советов» бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогали ему Илья Елеференко (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Константин Юданов (Москва). Арбитр VAR — Алексей Сухой (Люберцы), его помощник — Константин Шаламберидзе (Москва).
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