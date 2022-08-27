Свинов: не потерял полгода в «Спартаке». Сыграл три игры за дубль — какая-никакая практика
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Вратарь Илья Свинов, играющий в аренде в воронежском «Факеле», рассказал об опыте, полученном в московском «Спартаке», которому принадлежат права на игрока.
«Я не потерял полгода в «Спартаке», много чего приобрёл: сыграл за дубль три игры — какая-никакая практика. Да, за основу не играл, но получил бесценный опыт в команде с такими игроками», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
21-летний Свинов перешёл в «Спартак» из «Факела» в январе этого года за € 250 тыс. В сегодняшнем матче (1:4) красно-белые нанесли по его воротам 24 удара, девять из них — в створ. Таким образом, Свинов пропустил девять мячей за четыре матча РПЛ, в которых он успел поучаствовать в новом сезоне.
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